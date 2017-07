Ayer me hicieron una entrevista sobre conflictos internacionales para la página “El bloque del Este” en la que se aborda la cuestión palestina y, especialmente, del Frente Popular para la Liberación de Palestina; la actual situación en Venezuela ante la votación de la Constituyente y, finalmente, la guerra de liberación en el Dombass. Espero que sea de vuestro interés.

El año pasado ya me hicieron otra entrevista en esta misma web sobre la significación de Hezbollah en el contexto internacional.

ENTREVISTA

1. ¿Qué era Palestina antes de la llegada de Israel?

Formalmente, justo antes de la ilegal creación del estado de Israel, Palestina era una colonia británica habitada por el pueblo palestino. Un protectorado sometido a un proceso lento de colonización extranjera, fundamentalmente por judíos ashkenazis, conversos europeos en fechas relativamente recientes, que jamás tuvieron nada que ver con esas tierras y que, ni si quiera, eran de ascendencia semita.

2. ¿Cuáles han sido los crímenes de Israel contra el pueblo palestino?

Si nos remontamos a la fecha de creación del estado fallido de Israel, la Nakba, crímenes terribles no muy diferentes de los que hoy comete el ISIS o al Qaeda. En fechas más recientes tenemos todo el catálogo de crímenes de lesa Humanidad y crímenes de guerra existente: limpieza étnica, magnicidio, castigos colectivos, sitios de tipo medieval para rendir poblaciones por hambre o sed, uso de armas prohibidas, torturas, asesinatos, detenciones y encarcelaciones sin tutela judicial, apoyo al terrorismo, ocupación de tierras en países vecinos, bombardeos de población civil, creación de campos de concentración, racismo, apartheid, robo de recursos naturales, tráfico de órganos y, por supuesto, la propia ocupación, la lista es interminable.

3. ¿Que es el Frente Popular para la Liberación de Palestina?

Aunque esté aún incluido en el listado de organizaciones terroristas de la Unión Europea, Canadá, Australia y Estados Unidos, personalmente pienso que el FPLP es el grupo más interesante de la resistencia palestina, lejos de la corrupción sistémica y el colaboracionismo de Fatah y de los tintes religiosos y el conservadurismo de Hamas o la Yihad Islámica. Siempre me he identificado con ellos de manera muy especial. Son de filiación marxista, revolucionarios, laicos y panárabes nasseristas. Su líder y fundador George Habash es, aún hoy, un auténtico héroe para la región.

4. ¿Que actividades ha realizado el FPLP contra el sionismo israeli?

Ha variado mucho según las épocas. Hoy prima la actividad política, pero a finales de los sesenta y principio de los setenta eran una organización eminentemente guerrillera cuya rama militar protagonizó algunas acciones muy mediáticas y espectaculares, fundamentalmente secuestros aéreos, algunos de ellos simultáneos, que dejaban en pañales a la capacidad de acción del propio Fatah. En cuanto a su actividad política posterior al cese de la actividad armada, se caracteriza por la crítica a los acuerdos con Israel, que, como se han demostrado, han sido inútiles y hasta contraproducentes. El FPLP siempre ha defendido un sólo estado en Palestina, democrático, igualitario, laico, multiétnico y pluriconfesional.

5. ¿Qué es el sionismo?

Como afirmó la Asamblea de Naciones Unidas en su momento, el sionismo es sinónimo de racismo, una ideología supremacista que aboga por la superioridad del pueblo judío. Es un movimiento nacido en el siglo XIX que pretende ocupar la Palestina histórica en base a conceptos religiosos falsos y a una épica histórica absolutamente inventada —como reconocen los especialistas en historia antigua de las universidades de Israel— que crea el mito de un pueblo y un estado que jamás existieron como tales. Recomiendo encarecidamente leer los libros de Shlomo Sand sobre este tema, pero también podéis ver una conferencia suya en mi propio blog durante la presentación de su libro: La invención de la tierra de Israel. Es una auténtica bomba académica que abrirá muchos ojos y mentes.

6. ¿Hay colectivos judíos apoyando al pueblo palestino?

No son significativos, por ahí jamás vendrá ninguna solución. Sin embargo, hay un pequeño grupo muy curioso llamado Neturei Karta, que son ortodoxos antisionistas que defienden que la creación del estado de Israel es una aberración religiosa y un invento político moderno contrario a las creencias hebreas tradicionales, porque defienden que no puede haber ningún estado hebreo hasta la llegada del mesías ya que —sostienen— fue la voluntad divina quien los expulsó de Israel y no pueden traicionar ese designio. Aunque son pocos, sí que han tenido cierta visibilidad en momentos de máxima expresión del sionismo, como en guerras, en las invasiones de Gaza, etc.

7. ¿Qué es el muro de Gaza? También lo llaman muro de la vergüenza

El muro de Gaza es la fortificación de la frontera del régimen judío con esa zona de Palestina, lo que, unido al bloqueo que mantienen sobre su espacio aéreo y las aguas territoriales, junto con el colaboracionismo egipcio que cierra a cal y canto el paso fronterizo de Rafah, convierten a Gaza en un gran campo de concentración donde malviven un millón y medio de personas, muchas de ellas en campos de refugiados.

8. ¿Los palestinos tienen algún derecho?

La Carta de Naciones Unidas les reconoce los mismos derechos que a cualquier pueblo y existen un sin fin de resoluciones de la ONU que así lo manifiestan. Pero otra cosa bien distinta es que Israel, como potencia ocupante, les recorte esos derechos y mantenga una situación de apartheid brutal e inhumano que vulnera todas las leyes internacionales con la complicidad de las grandes potencias occidentales. Pero si los palestinos tienen un derecho sagrado e inalienable, ese es la resistencia.

9. ¿Qué relación tiene el FPLP con Siria, Hezbollah, Irán ?

Si me citas a miembros del conocido como Eje de la Resistencia, es obvio que comparten objetivos estratégicos y geopolíticos. No puede decirse lo mismo, por razones obvias, en cuanto a cosmovisión o a modelo político.

En cuanto a Siria, sí que han mantenido y mantienen fuertes lazos. Damasco siempre ha apoyado al FPLP y el FPLP a Damasco. Así ha sido y así es hoy, como ha podido verse durante todo el tiempo que dura la agresión contra Siria, al contrario que Hamás, cuyo líder Khaled Meshaal no dudó en traicionar a Bahar el Assad y alinearse con sus agresores, a pesar de haber estado protegido y financiado por su gobierno y ser tratado con honores de estado durante lustros.

10. ¿Existe en oriente medio una alianza en defensa de Palestina?

Si excluimos al Eje de la Resistencia, te diría rotundamente que no. Todo lo contrario, hay una alianza de traidores a la causa palestina dirigida por los países del Golfo que desde hace años se han echado en brazos de Israel. Si no se explicita más claramente, es porque la situación de Palestina es peor que nunca y los corruptos líderes árabes no pueden quedar expuestos tan claramente ante sus opiniones públicas.

11. ¿Cumple algún papel la mujer palestina en el FPLP?

Si hay alguna organización palestina que ha integrado a la mujer en igualdad desde sus inicios en todas sus filas, no cabe duda de que ha sido el FPLP. Son muchas las que agarraron el kalashnikov como su primer novio.

12. ¿Cómo se ha visto el papel de la mujer en la liberación de Palestina?

Las mujeres palestinas siempre han estado presentes en la lucha de liberación de su pueblo, tanto en la faceta de resistencia armada como en la política. Ya hemos hablado de Leyla, pero no es la única guerrillera; quizá sea la más icónica, pues su imagen con la kufiya empuñando el AK47 sigue siendo un emblema de la lucha de la liberación del pueblo palestino. Pero hubo muchas otras, se tiene constancia de grupos de mujeres milicianas desde finales de loa años 20 del siglo pasado. Pero la mujer también ha sido la guardiana de la identidad nacional, sobre todo en la diáspora, una tarea titánica.

Basta ver cualquier imagen de manifestaciones en Gaza o Cisjordania para ver cómo las mujeres están codo con codo con los hombres en todas las movilizaciones. Obviamente no sucede lo mismo en todas las organizaciones, no es lo mismo Fatah que Hamas o el FPLP que la Yihad, pero no se puede negar que su papel ha sido y es clave.

Aunque no sea santa de mi devoción, no puedo dejar de mencionar a una mujer como Hanán Ashraui, negociadora eterna de la ANP y miembro del Consejo Legislativo en distintas ocasiones.

13. ¿Quién es Leila Khaled? Los medios occidentales y liberales la tachan de terrorista

claro y a Obama o a Bush los tachan de estadistas aunque hayan matado o mandado matar a centenares de miles de personas. Leila Khaled es un símbolo, una heroína, una palestina convertida en guerrillera del FPLP para contribuir a liberar a su pueblo ocupado. Su logro más conocido es el secuestro en los sesenta un avión de EEUU que iba a Israel, que fue volado en Damasco sin que nadie sufriera un rasguño.

14. ¿La Venezuela Bolivariana se ha solidarizado con el pueblo palestino?

No sólo Venezuela, cuando la mayoría de los países de Oriente Medio han abandonado de facto la causa palestina, han sido los países bolivarianos quienes se han mantenido fuertes en las instituciones internacionales en defensa del pueblo palestino, mostrando una dignidad cada vez más difícil de encontrar en el ámbito político internacional.

15. ¿Venezuela tiene relaciones con Palestina?

Claro, Venezuela reconoce a Palestina dentro de las fronteras anteriores a 1967 con Al-Quds como su capital. La permanente labor que la República Bolivariana hace en defensa de Palestina ha sido reconocida públicamente, tanto por la propia ANP, como por la activa comunidad palestina venezolana.

16. ¿Como ves el proceso de la constituyente en Venezuela?

Bueno los partos son dolorosos y es posible que este proceso alumbre una nueva Venezuela. Un nuevo país donde los avances y derechos sociales estén garantizados por ley, donde la democracia sea más plena y directa, que ahonde en los logros revolucionarios, que consiga diversificar la economía y, sobre todo, que pueda reconciliar a todo el pueblo venezolano. Eso es justamente lo que menos desea la oposición pitiyankee, por eso va a ser difícil que se llegue a buen puerto. Pero nadie dijo que iba a ser fácil, nada lo es en Venezuela. Dependerá del resultado electoral y de la participación. A partir de ahí podremos comenzar a hablar con propiedad.

17. ¿Hay probabilidades de un golpe de estado en Venezuela tal y como esta la cosa?

¿Probabilidades? Lo que sucede en Venezuela no puede ser considerado más que como un golpe de estado fallido tras otro. Desde la guerra petrolera, el desabastecimiento, la guerrilla callejera, los sabotajes eléctricos, la destrucción de edificios públicos (incluidos hospitales), el incendio sistemático del transporte público urbano, los llamados a la intervención militar extranjera solo puede tener un nombre.

Otra cosa distinta es que el ejército esté con su pueblo y no se haya formado en la Escuela de las Américas para apoyar a los fascistas. Por eso hasta ahora Venezuela sigue a salvo de esta escoria.

18. ¿Crees que la revolución bolivariana esta ahora en uno de los momentos más difíciles de su historia?

Creo que no, ya ha superado escollos peores que esta andanada de violencia coordinada desde el exterior, como durante el golpe de estado de 2002 que logró apresar a Chávez durante un par de días. El imperio no ha parado de intentar reconquistar Venezuela una y otra vez y va a seguir haciéndolo. Quiere su petróleo, lo necesita y no va a ser fácil que se de por vencido.

19. ¿Es necesario que Venezuela ahora se prepare para defender la paz y la soberanía?

Creo que está más que preparada para defender su soberanía. Si no, ya habría caído hace mucho. A veces pienso que la oposición busca una guerra civl, pero incluso en ese caso la República está preparada, hay centenares de miles de personas, millones diría, dispuestas a darlo todo por su revolución, que no van a dejar que se regale de nuevo el país a los gringos, que se acabe con las misiones, que pierdan su sitio en una sociedad de la que tanto tiempo estuvieron excluidos.

20. Sobre la situación en Ucrania ¿Como ves la lucha del Donbass?

Absolutamente legítima. Son pueblos que no podían permitir ser gobernados por una horda neonazi rusófoba que buscaba prohibir su lengua, borrar su historia, prohibir sus partidos y dominar los recursos de sus tierras.

21. ¿Por que EE.UU y UE quieren controlar Ucrania?

Todo forma parte de un plan que pretende mover las tropas de la OTAN a las mismas fronteras de Rusia e impedir que recupere el papel que le corresponde en la escena internacional. Por esa misma razón se bombardeó Yugoslavia y países del este de Europa se han llenado de escudos anti misiles y tropas en los últimos años.

Pero también está por medio la geopolítica de los hidrocarburos. Ucrania es la puerta de entrada del gas ruso hacia Europa y una de las mayores fuentes de ingresos de Moscú. Cortar los gasoductos rusos es una forma de atacar a Rusia y de vender el gas de esquisto norteamericano a precios infinitamente más caros. Como siempre, somos los paganos de las políticas de EEUU.

22. ¿Es verdad lo que dicen los medios de que Rusia ha intentado invadir Ucrania?

Pura propaganda basada en pruebas fabricadas, a veces usando hasta imágenes de videojuegos. ¿No les molestan tanto las fake news? Pues aquí hay algunas de ellas. Si estuvieran de verdad allí habría más que imágenes borrosas que pueden ser cualquier cosa. Es pura invención. Otra cosa es que haya voluntarios internacionalistas rusos defendiendo a sus paisanos frente a las bandas fascistas.

23. ¿Rusia ha enviado efectivos al Donekts?

Efectivos de comida y medicinas. Nada más que ayuda humanitaria y de manera abierta, pública y notoria.

24. ¿Los nazis han relajado sus ataques contra el pueblo del Donbass?

No les queda otra, las autodefensas populares lo están impidiendo, nada más. Si pudieran, los nazis habrían entrado a sangre y fuego en las ciudades de la región hace mucho.

25. ¿Cómo calificarías tu la resistencia del Donbass antifascista?

De heroica, no se puede llamar de otra manera. Enfrentar a tropas ucranianas apoyadas por mercenarios de la OTAN, con armamento occidental y todo el apoyo diplomático y mediático que necesiten y haber logrado resistir tanto tiempo ya es un logro descomunal. Veremos qué sucede a corto y medio plazo

26. ¿Y la solidaridad internacionalista hacia su lucha?

La verdad es que ver a gentes de países y lenguas tan diferentes unidos bajo el lema del NO PASARÁN, enfrentándose a los neonazis ucranianos, he de reconocer que me emociona.

Juanlu González, 29/7/2017