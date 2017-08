Cada vez se hace más patente que el discurrir de la gran política transita por planos diferentes, que son como universos paralelos que muy raramente llegan a tocarse. Así, la opinión pública maneja una serie de datos e informaciones concretas, habitualmente muy cocinadas, mientras que la clase dirigente se mueve con otros parámetros bien distintos, que suelen pasar deliberadamente inadvertidos para la gran mayoría de la población.

No obstante, en determinados momentos se producen trasvases entre ambos mundos. Gargantas profundas, desclasificaciones de documentos oficiales pasados, arrepentidos o filtraciones de documentos por organizaciones como Wikileaks o similares, suelen ser los métodos más habituales de conocer qué se mueve realmente en las alturas.

Si alguna virtud han tenido y tienen las filtraciones masivas de información confidencial ha sido la posibilidad que brindan para asomarse a las claras al modus operandi de la praxis de la política y la diplomacia, de ver la crudeza de sus formas cuando se desvisten de la capa de corrección formal o neolenguaje, de conocer las relaciones de vasallaje entre los estados, de saber quién realmente mueve los hilos. Para muchos ha sido, en suma, una especie de cámara oculta con la que observar a los que nos observan, para comprobar la naturaleza de los de arriba sin ningún tipo de filtro, una auténtica revelación.

Uno de los campos donde el abismo entre lo acontecido y lo publicado es mayor es el de las relaciones internacionales. El laureado periodista Walter Lippmann, ganador de dos premios Pulitzer sostenía que “cuando temas remotos y distantes son comunicados a grandes masas, la verdad sufre una distorsión considerable. Lo complejo se transforma en simple, lo hipotético en dogmático, lo relativo en absoluto”. Y, desde luego, no es porque los informadores o las fuentes de información consideren a la población como menores de edad o incapaces de conocer qué sucede realmente; se trata de algo absolutamente intencionado. Los poderes quieren mantener los asuntos de geopolítica lejos de las opiniones públicas y, una de las mejores formas de hacerlo, es transmitiendo complejidad para inculcar la necesidad de filtros interpretativos que expliquen los hechos de forma maniquea, simplista, sin llegar poco más que a la determinación de buenos y malos y del lado en que nos tenemos que poner ante una guerra, conflicto o disputa internacional.

Si aplicamos estos planteamientos a las relaciones bilaterales EEUU-UE, podemos pensar que ambas realidades pertenecen al mismo bando a pesar de las diferencias que cada uno encarna en cuanto a modelo social, económico, de cosmovisión e incluso en ámbitos como el rol en el mundo (la excepcionalidad del pueblo norteamericano, el R2P y demás zarandajas con las que encubren su vocación imperial). No obstante, da la sensación de que la llegada de Trump al poder ha exacerbado esas diferencias, cuando lo que realmente ocurre es que toda Europa se ha alineado con el «estado profundo» de EEUU para derribar a Trump.

Temas como el reparto del coste de la financiación de la OTAN o los porcentajes de PIB que han destinarse al gasto militar, el abandono de los Acuerdos de París contra el cambio climático, las diferencias de enfoque en las políticas de inmigración, o incluso el Brexit, han sido los asuntos más espinosos y controvertidos que han producido roces entre los socios atlantistas. Realmente no es que estén tan alejados entre sí como puede parecer a simple vista. Lo que sucede es que, como buen outsider, Donald Trump no respeta las convenciones conductuales del establishment y no se apunta a la retórica vacía, al eufemismo o al neolenguaje, tan útil a los políticos al uso a la hora de comunicar.

Por poner sólo un ejemplo de lo dicho, el estado español, en manos de la derecha, ha practicado desde años atrás una labor de obstrucción a las energías renovables y ha incumplido, a pesar de la recesión, sistemáticamente, los objetivos marcados para la prevención del cambio climático. Sin embargo, el discurso oficial es del de compromiso con los Acuerdos de Kioto y París, con la importancia de la lucha contra el cambio climático y toda la verborrea a la que nos tienen acostumbrados los hacedores de discursos oficiales. Justo a eso me refería, ¿qué diferencia hay en este tema entre Trump y Rajoy? Bien poco, uno hace lo contrario de lo que dice, aunque su música suene bien, y el otro hace lo que dice, aunque no compartamos para nada su opinión, pero ambos hacen lo mismo.

No es un secreto que Trump esté en guerra contra el estado profundo norteamericano, esa superestructura que evita que nada cambie, gobierne quien gobierne. No pudieron impedir su elección a pesar del despliegue realizado y ahora, a la desesperada, persiguen un impeachment o una dimisión que lo separe cuanto antes del poder. Es lo que tiene ser un arribista al mundo de la política, viniendo desde fuera de ella y sin los agarres suficientes como para mantenerse en el juego.

Parece que el mayor pecado de Trump es pretender mejorar las relaciones bilaterales con Rusia y dedicar los recursos liberados a mejorar el país desde el interior, abandonado tras décadas de contención del gasto público. Pero eso es algo que, los que verdaderamente mueven los hilos del país, no pueden permitir. El plan norteamericano desde principios de los 90 ha sido cercar a Rusia con bases militares, escudos antimisiles o tropas y acabar, por las buenas o por las malas, con los aliados que pudieran quedar en su área de influencia. Y todo ello, mientras se acusa simultáneamente a la Federación Rusa de querer reeditar su imperio y de practicar políticas belicistas. Cualquier paso atrás en ese camino es una auténtica herejía y, como tal, está siendo tratada por los medios de comunicación e incluso por los partidos de ambos lados del atlántico. De lo contrario, el país más injerencista del mundo no se estaría rasgando las vestiduras por el supuesto hackeo “ruso” de los archivos del Partido Demócrata, sino que investigaría la manipulación ilegal de las primarias en favor de Clinton para impedir que Sanders ganara la candidatura o, incluso, la financiación de la campaña demócrata por los patrocinadores del terrorismo yihadista internacional, asuntos mucho más graves que la procedencia de un archivo filtrado.

Pero el oscuro cariz que está tomando la guerra de todos contra Trump ha alcanzado un punto de no retorno con el tema de las sanciones norteamericanas a Rusia, Irán y Corea del Norte. Que el Congreso legisle contra su presidente y tenga el apoyo de la inmensa mayoría de los representantes de su propio partido, es un síntoma de que la finalización del mandato presidencial se antoja complicada. Más aún cuando, a pesar de haber firmado el decreto con las sanciones, Trump se ha dedicado a despotricar personalmente contra el mismo en Twitter, culpando al Congreso de las malas relaciones diplomáticas con Rusia.

Our relationship with Russia is at an all-time & very dangerous low. You can thank Congress, the same people that can't even give us HCare!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 3, 2017