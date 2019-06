Hoy, muchos medios occidentales se están haciendo eco de la supuesta derrota del Estado Islámico en Siria, atribuyendo la victoria a las autodenominadas Fuerzas Democráticas Sirias y, por ende, a Estados Unidos y su coalición de enemigos de Damasco, que quedaría así debidamente «blanqueada» ante la opinión pública internacional. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Inevitablemente, se me vienen a la mente las escenas de Bush en el portaaviones Abraham Lincoln, diciendo que habían ganado la guerra de Irak en 2003 y todavía, mas de 15 años después, aún tienen soldados desplegados en el país en misiones bélicas.

Apropiarse de la victoria sobre el Daesh en Siria, equivaldría a afirmar que EEUU fue quien derrotó al nazismo en la IIGM, cuando realmente fue Rusia quien hizo la mayor parte del trabajo, derrotó a Alemania y puso la mayoría de los muertos. Para entendernos, matar al último terrorista no es haber derrotado al terrorismo. Afirmar eso es una falta de respeto a los miles de muertos que cayeron luchando —y venciendo— al Daesh durante estos años, hasta haberlos reducido a los minúsculos restos que quedaban en los desiertos al este del Éufrates, rematados por los kurdos o, más bien, por las carnicerías de la aviación norteamericana, que no mataron sólo a terroristas, sino también a las familias (mujeres y niños) que convivían con ellos.

Pero hay más. Ojalá hubiera sido borrado el Daesh de Siria para siempre. Haber revertido sus últimas conquistas territoriales no significa que han desaparecido del país. Simplemente adoptarán una nueva estrategia, más acorde con el terrorismo yihadista tradicional: atentados indiscriminados, guerrilla urbana, masacres por sorpresa, secuestros… Creo que, desgraciadamente, les quedan muchos años de vida. Es bien posible que vuelvan al redil y confluyan con al Qaeda, que controla la provincia de Idleb casi en su integridad, en el noroeste de Siria. Ya se han sucedido numerosas conversaciones en tal sentido, no sería de extrañar que cuajaran en algún momento del futuro inmediato.

Pero, que EEUU se arrogue la victoria sobre el Daesh es más que irónico. Basta recordar algunos detalles:

No caigamos en las trampas propagandísticas del imperio, no es la primera ni la última vez que tratarán de engañarnos con alguna dosis de autobombo y buenas noticias, de las que estamos tan necesitados y necesitadas. Lo único bueno de todo esto quizá sea que los gringos ya no tendrán excusas para salir de Siria y cesar así su ocupación ilegal…