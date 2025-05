Profesionales de la comunicación destapan la propaganda occidental en el conflicto ucraniano

Poco a poco, la verdad se va abriendo paso entre el maremágnum de mentiras y propaganda con la que gobiernos y medios de comunicación están tapando todo lo que acontece en torno al conflicto de Ucrania. A pesar de la evidente desproporción con la que actúan los promotores occidentales de la guerra, la verdad sólo tiene un camino y esta, tarde o temprano, acabará aflorando, como ha sucedido tantas otras veces con las falsedades que nos contaron sobre las guerras de Libia, Siria, Irak, Yemen, etc.

Esta vez, el desmentido ha partido del observatorio Sin Tópicos del proyecto “Alza la Voz contra el racismo y la xenofobia” de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado del País Valenciano, junto a la Unió de Periodistes Valencians. Ambas entidades han elaborado el documento «Análisis del tratamiento mediático del conflicto de Ucrania y de la acogida de refugiadas», un estudio de medio centenar de páginas que recoge numerosos ejemplos del proceder de los medios de comunicación del Estado español y cuantificó la desproporción del bombardeo mediático sobre Ucrania en comparación con otros conflictos activos en el planeta. El resultado es abrumador, con un 88,7% de impactos desde el 24 de febrero al 24 de octubre de 2022 sobre Ucrania, en contraposición a un exiguo 11% de atención a las guerras en Siria, Afganistán, Yemen, Palestina, Mali, Etiopía o Yemen, entre un total de casi un millón de noticias consideradas en la prensa española. El tratamiento a la extrema derecha ucraniana y el trato a los refugiados son los temas en los que más profundiza el estudio.

No es que sea un informe de marcado carácter antiimperialista, ni siquiera especialmente contrainformativo —eso sería mucho pedir—, pero se nota que pretende ser equidistante y profesional y es ahí donde aparecen resquicios de deducciones e informaciones que ningún medio corporativo suele atreverse a publicar. En el enlace está el documento completo para que quien esté interesado o interesada pueda analizarlo. No obstante, sí que me gustaría resaltar algunas de sus conclusiones más interesantes y que más me han llamado la atención por su carácter inusual.

Aquí están:

El 95% de la información que nos llega (…) en la actual guerra de Ucrania, proviene de países de la Alianza Atlántica. El concepto de “guerra híbrida” se ha consolidado, haciendo que la desinformación y la propaganda sean un medio utilizado recurrentemente (…)

El blanqueo de la ultraderecha y sus grupos combatientes ha sido una constante por parte de determinados grupos mediáticos, así como el aumento y la normalización de la retórica belicista.

La migración, el asilo y las personas refugiadas siguen protagonizando gran parte de las noticias falsas y la desinformación mientras que los informes especializados denuncian el incremento de delitos de odio, y el aumento del racismo y la xenofobia.

Así que, resumiendo, la práctica totalidad de la información que nos llega sobre Ucrania es propaganda bélica, los medios de comunicación están atizando el conflicto con fake news y técnicas de desinformación de masas y se han dedicado conscientemente a esconder la presencia e influencia de grupos neonazis ucranianos para hacerlos pasar por patriotas del lado bueno del conflicto.

Seguro que para la mayoría de nosotros y nosotras nada de esto es nuevo. Lo llevamos repitiendo desde febrero de este año e incluso antes. La novedad está en encontrar este tipo de conclusiones en un lugar tan inesperado. Bienvenido sea y que muchos otros lo vayan siguiendo con el tiempo.